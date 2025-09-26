Manchester City x Burnley: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 6ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

City e Burnley se enfrentam neste sábado (27), às 11h (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, e coloca frente a frente duas equipes que querem dar a volta por cima neste início de Campeonato Inglês e vai marcar o reencontro de Kyle Walker com o ex-clube e a torcida. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Ídolo do Barcelona, Sergio Busquets se aposentará ao fim da temporada da MLS Como chega o Manchester City O City não fez um bom início de temporada, mas vem demonstrando sinais de recuperação nos últimos compromissos. O time é o 9º colocado, com sete pontos em cinco jogos. Além disso, a equipe venceu somente uma das quatro últimas rodadas na Premier League, quando bateu o United com direito a show de Haaland. Porém, o City vem de uma classificação para a quarta fase da Copa da Liga Inglesa ao bater o Huddersfield no meio de semana. Assim, o time chegou a três vitórias e um empate nos quatro últimos jogos. Para o jogo deste sábado, o técnico Pep Guardiola segue com alguns desfalques confirmados. São os casos do zagueiro Khusanov, o lateral Ait Nouri, o volante Kovacic, o meia Cherki e o atacante Marmoush, todos lesionados.

Como chega o Burnley Por outro lado, o Brentford não faz um bom início em sua temporada de retorno à elite do futebol inglês. Assim, o time está na 16ª posição, duas acima da zona de rebaixamento, com quatro pontos em cinco rodadas. A equipe tem somente uma vitória e um empate na Premier League, mas pode chegar ao mesmo número de pontos do City em caso de vitória neste sábado. Ou seja, para o Burnley, será um confronto direto na classificação e uma oportunidade de subir na tabela. Por fim, o técnico Scott Parker não poderá contar com o lateral-esquerdo Humphreys e o atacante Amdouni, lesionados.