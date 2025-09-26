Jornal destaca papel de Filipe Luís na classificação do Flamengo: “Mostrou personalidade”

O Flamengo perdeu por 1 a 0, no tempo normal, para o Estudiantes, na Argentina, porém deu a volta por cima nos pênaltis e ficou com a vaga na semifinal da Libertadores. Nesse sentido, o jornal As, da Espanha, destacou a personalidade do técnico Filipe Luís nas substituições, que segundo a publicação, foram decisivas para deixar o Rubro-Negro vivo no confronto. Ele tirou Pedro, Arrascaeta e Plata durante a partida.

– O time carioca fez uma partida ruim, perdendo, mas sobrevivendo nos pênaltis, com o goleiro Rossi sendo o destaque, com duas defesas. Desde o pontapé inicial, o Estudiantes deixou claro que não iria desistir em nenhum momento. Pressionou forte e sempre buscou o gol de Rossi. Mesmo assim, o Flamengo tentou impor seu domínio com posse de bola e chances perigosas. (…) O gol, apesar de tudo, foi do Estudiantes, e quando ninguém esperava. Foi pouco antes do segundo e último minuto dos acréscimos que Benedetti disparou um voleio potente que surpreendeu Rossi . O time de La Plata empatou o placar no melhor momento possível”, ressaltou a crônica de Juan Lopesino.