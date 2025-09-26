Ídolo do São Paulo provoca parte da torcida em protesto contra Luciano nas redes sociais

Desempenho de Luciano em xeque

No jogo do Morumbis, por exemplo, o camisa 10 chegou a perder uma chance clara com o gol aberto. Ele já vinha pressionado pelo longo jejum que se estende desde o dia 24 de julho, na vitória sobre o Juventude, e pelas falhas no revés de ida, em Quito. Essas, inclusive, admitidas pelo próprio.

A preparação para o duelo decisivo vislumbrava a redenção, como em vezes anteriores, mas a passagem pela Libertadores terminou com vaias das arquibancadas. Ciente da pressão externa, Hernán Crespo reconheceu a má fase do jogador, mas reiterou confiança em sua qualidade.

“A coisa mais difícil é conviver com essas situações, mas ele tem ocasiões para fazer. O problema é quando você não tem chances. Como eu falei antes, no início, quando a gente chegou, ele tocava na bola e fazia gol, dava assistência. Mas no momento não. Acontece. A qualidade do Luciano não tem discussão”, defendeu.

Histórico recente de críticas

Essa não foi a primeira vez que Müller direcionou críticas ao elenco tricolor. Em entrevista recente, o ex-jogador também questionou a presença de atletas estrangeiros no plantel: “O São Paulo tem nove estrangeiros, e um pior do que o outro”, afirmou.

Alguns jogadores não só se incomodaram com a declaração, como reagiram à fala com ironias. O zagueiro Arboleda, por exemplo, publicou uma foto nas redes sociais ao lado de Ferraresi, Enzo Díaz, Dinenno e Bobadilla.

“Os gringos, um pior que o outro. Palhaço”, escreveu na legenda após a boa atuação do grupo na vitória sobre o Inter, em agosto.

Sequência do São Paulo

A derrota para a LDU encerrou o sonho tricolor do inédito tetracampeonato da Libertadores da América. Superada pelo agregado de 3 a 0, a equipe de Crespo agora foca suas atenções à classificação ao torneio continental via Brasileirão. Para isso, precisa ingressar na zona de classificação.

Na sétima colocação com 35 pontos, sete a menos em relação ao quarto colocado Mirassol, o São Paulo encara o Ceará na próxima rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 20h da próxima segunda-feira (29), novamente no Morumbis.

