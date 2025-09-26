Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ídolo do Barcelona, Sergio Busquets se aposentará ao fim da temporada da MLS

Aos 37 anos, volante atua pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, e conquistou 32 títulos pelo clube catalão
Um dos maiores ídolos da história do Barcelona, o volante Sergio Busquets anunciou que se aposentará ao fim da temporada de 2025 da Major League Soccer. Atualmente defendendo o Inter Miami, dos Estados Unidos, o jogador fez uma publicação nas redes sociais informando sua decisão.

“Obrigado a todos e obrigado ao futebol por tanto. Vocês sempre farão parte desta linda história”, escreveu o jogador, no Instagram.

Busquets é companheiro de Messi, Suárez e Alba no Inter Miami. O clube, aliás, elogiou o volante espanhol, de 37 anos.

“Busquets tem sido fundamental para o crescimento contínuo do clube, contribuindo com sua visão e qualidade no meio-campo, bem como sua experiência e liderança, e desempenhando um papel na conquista do Supporters’ Shield e da Leagues Cup”.

O jogador tem seu nome gravado na história do Barcelona. No total, disputou 722 partidas, com 32 títulos conquistados. São eles: três Mundiais, três Ligas dos Campões, três Supercopas da Uefa, sete Copas do Rei, sete Supercopas da Espanha e nove Campeonatos Espanhóis.

O meio-campista também marcou seu nome na seleção espanhola. Pela Fúria, faturou a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012.

