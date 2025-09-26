Grupo de sócios questiona possível empréstimo de R$ 80 milhões do Vasco

Associados cobram explicações sobre o pedido do clube, enquanto Felipe Carregal, VP Jurídico, classifica ato como "movimento político" / Crédito: Jogada 10

Um grupo de sócios de oposição pede explicações à atual gestão do Vasco sobre a solicitação de um empréstimo de R$ 80 milhões e teceu acusações acerca de uma possível violação do estatuto. O clube carioca fez um pedido à 4ª Vara Empresarial do Rio e precisa de autorização da juíza do processo de recuperação judicial para obter tal valor. Assim, Felipe Carregal, VP Jurídico do Cruz-Maltino, criticou a ação. A informação é do portal “ge”. O ofício conta com oito páginas. Assinaram os sócios Diego Vasquinho, Eduardo Roberty, Erivelton Lazarini, Flávio Lopes, Francisco Kronemberger, Maurício Corrêa, Tanguy Baghdadi e Vitor Roma. Com endereço para Pedrinho e aos presidentes do Conselho Deliberativo, da Assembleia Geral, do Conselho de Beneméritos e do Conselho Fiscal do clube.

Eles pedem que a diretoria disponibilize os termos contratuais com o agente financiador, sem sigilo de cláusula, e a apresentação de ao menos outras duas propostas. Além disso, esses sócios querem as elaborações de parecer prévios dos Conselhos Fiscal e de Beneméritos. Assim, também sugerem a nomeação de comissão paritária no Conselho Deliberativo e a submissão da matéria ao quórum qualificado de instalação do órgão interno. Caso seja aprovado, ainda ressaltam que deve haver a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária. O Cruz-Maltino, então, pretende utilizar o recurso de R$ 80 milhões com despesas correntes, como salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais.