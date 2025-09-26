Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio progride em tratativas de renovação de contrato com Kannemann

Grêmio progride em tratativas de renovação de contrato com Kannemann

Vínculo entre o defensor e o Imortal expira ao fim desta temporada. Clube e jogador discutem qual será a duração novo vínculo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Grêmio deve avançar nas negociações para renovar o contrato do zagueiro Kannemann nos próximos dias. Um dos detalhes que as partes ainda discutem é qual será a extensão do novo vínculo. No caso, se vai ter duração de mais um ou dois anos, até dezembro de 2026 ou 2027.

O Tricolor gaúcho e o defensor discutem o tema, pois o atual contrato chegará ao fim em dezembro de 2025. O vice de futebol do clube gaúcho, Alexandre Rossato, abordou as tratativas em entrevista à “Rádio Gaúcha”.

“Estamos conversando com ele. O Kannemann é importante. No meu entendimento, ele não tem que sair do Grêmio, não pode sair. Ele é a cara do Grêmio. Temos o desejo (de renovar) e é comum. São alguns detalhes que a gente deve estar costurando no decorrer da semana”, indicou o dirigente.

Posteriormente, o vice de futebol confirmou que a extensão do novo vínculo é um aspecto, que ainda está sendo discutido.

“Não tem nada definido. Estamos conversando. O Kannemann tem 34 anos e acho que no ano de 2025, embora tivesse uma especulação de que ele não voltaria a jogar em função da lesão, ele comprovou dentro de campo que consegue entregar e muito ainda”, concluiu.

Grêmio se mobiliza por consistência no Brasileirão

O Imortal teve êxito em se afastar momentaneamente da zona de rebaixamento. Afinal, com os últimos resultados, alcançou os 29 pontos e se encontra na 11ª colocação. Apear disso, o Grêmio ainda tem como prioridade emplacar uma sequência de resultados positivos para assegurar sua permanência.

Além disso, outro objetivo interno é se aproximar da zona de classificação da Libertadores. O seu compromisso seguinte será contra o Vitória, na Arena, às 11h, no próximo domingo (28), pela 25ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar