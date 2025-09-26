Grêmio contará com retornos de Arthur, Cuéllar e Mano Menezes contra o Vitória

A dupla de volantes, que foi titular no clássico contra o Internacional, volta a ficar à disposição por motivos diferentes. O camisa 29 estará entre as opções após cumprir suspensão por receber o cartão vermelho no Gre-Nal. O colombiano não atuou na partida anterior porque a comissão técnica optou em preservá-lo, após ele reclamar de incômodos musculares.

O Grêmio se mantém confiante que emplacará uma sequência de resultados positivos no Brasileirão, após vitória de virada no Gre-Nal e empate com o Botafogo. Outros motivos que contribuem para o Imortal seguir esperançoso são os retornos dos meio-campistas Arthur e Cuéllar, além do técnico Mano Menezes e seu auxiliar Sidnei Lobo, para jogo contra o Vitória.

Ataque do Grêmio segue com poucas opções

Os dois membros da comissão técnica, Mano Menezes e Sidnei Lobo, retornam à área técnica depois de também cumprirem suspensão. Em contrapartida, o centroavante Carlos Vinícius continua como desfalque. Apesar de exames de imagem não constatarem lesão muscular, ele passa por tratamento devido a um edema na coxa. Portanto, André Henrique permanecerá como titular, já que Braithwaite também está lesionado e retorna somente na próxima temporada. Assim, a previsão é de que ele retome as condições de entrar em campo depois da próxima Data Fifa. Especificamente na partida contra o São Paulo.

O elenco do Grêmio contará com três atividades de preparação para o duelo contra o Vitória. Depois do empate com o Botafogo, os jogadores se reapresentaram, na última quinta-feira (25) e o último treino ocorre neste sábado (27).

O Tricolor gaúcho e o Vitória se enfrentam, neste domingo (28), às 11h, na Arena, pela 25ª rodada do Brasileiro. Mesmo com dois resultados recentes favoráveis, o Imortal quer evitar tropeçar e correr o risco de uma reaproximação do Z4. Atualmente na 11ª colocação, a vantagem do Grêmio para a zona de rebaixamento é de sete pontos.