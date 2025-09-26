Golpistas que desviaram milhões de jogadores são presos em MT

Onze suspeitos foram presos nesta sexta-feira (26/9) em operação que investiga um grupo que aplicou golpes em jogadores do Campeonato Brasileiro. Os criminosos, afinal, prejudicaram uma agência corporativa. A ação, aliás, aconteceu em Mato Grosso e contou com apoio das autoridades de Mato Grosso do Sul.

A quadrilha tinha o nome de “Tropa de Cuiabá” e foi responsável por um golpe de R$ 1 milhão aplicado em jogadores de futebol da Série A nacional. Eles aplicaram o golpe em jogadores como Gabigol, do Cruzeiro, e Walter Kannemann, do Grêmio. A polícia apreendeu mais de R$ 700 mil em espécie como resultado da fraude.