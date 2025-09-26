Fluminense vive sequência negativa diante do Botafogo; veja retrospecto

Em busca da vitória, Tricolor enfrenta o Glorioso, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O clássico entre Fluminense e Botafogo, que acontece neste domingo (28), no Maracanã pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. Depois da eliminação na Sul-Americana, o Tricolor chega para o confronto com uma sina diante do Glorioso. Afinal, o time alvinegro ostenta uma sequência de oito vitórias consecutivas sobre o rival, além de nove jogos sem derrota. A última vitória da equipe tricolor sobre o Botafogo acontecenue em 26 de junho de 2022, quando venceu por 1 a 0, no Nilton Santos. A estatística piora se for colocar os jogos no Maracanã. O Flu, afinal, não vence o rival desde 17 de abril de 2021, por 1 a 0, no Campeonato Carioca.