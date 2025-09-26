Ex-Flamengo, atacante Guilherme Bala celebra marca centenária com títulos nos Emirados Árabes Unidos

Após deixar o Brasil em 2021 e rumar para o futebol dos Emirados Árabes, o atacante Guilherme Bala tinha como objetivo se firmar no país e se destacar pelo gigante local Shabab Al-Ahli. O ex-Flamengo tem feito mais do que isso. Na última quinta-feira (25), Bala alcançou a marca de 100 jogos pelo clube. O brasileiro celebrou o feito e destacou o bom momento que vem vivendo no futebol emiradense nos últimos anos.

“Alcançar essa marca é algo muito expressivo para mim. Eu deixei o Brasil em 2021 e vim para esse desafio aqui nos Emirados, e poder chegar aos 100 jogos pelo Shabab mostra que tenho feito um bom trabalho aqui. Estou muito feliz por tudo que tenho conquistado e vivido aqui nesse clube que me acolheu tão bem. Venho podendo desempenhar um bom futebol e tenho buscado ajudar ao máximo o Shabab, e as coisas têm acontecido de uma forma muito especial”, afirmou.