Estoril x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Em terceiro lugar e tentando voltar à vice-liderança do Português, os Sportinguistas, atuais bicampeões, enfrentam rival perigoso

Atual bicampeão português, mas vendo o Porto se distanciar na ponta nesta temporada, o Sporting tem uma parada complicada neste sábado pela sétima rodada do Português.Vai até o Estádio António Coimbra da Mota, em Estoril, para enfrentar o time da casa. Com 12 pontos, em terceiro lugar, os sportinguistas estão atrás tanto dos portistas (18 pontos e campanha 100%) quanto do Benfica (17, e que já jogou na rodada). Por isso, vencer é de extrema importância.

O Estoril, com cinco pontos, está no meio da tabela, em 12º lugar. Um tropeço significa se aproximar da zona de rebaixamento (Z3).

Onde assistir

Os canais ESPN2 e Disney+ transmitem a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Estoril

O técnico Ian Cathro não contará com Rafik Guitane e Tiago Parente. Nos últimos dias, ele buscou aprimorar o sistema defensivo e, principalmente, trabalhar o lado mental para melhorar o foco da equipe. Ele disse que, na rodada passada contra o Gil Vicente, o time esteve desligado no primeiro tempo, quando fez seu pior jogo na temporada. Assim, acabou perdendo por 2 a 0.

“O que é importante para nós é garantir que nosso início em Barcelos, contra o Gil Vicente, nunca mais aconteça. Este é o nosso foco. Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar contra um dos times mais fortes da nossa liga.Mas jogamos em casa, temos de tomar os passos do nosso caminho, porque queremos melhores colocações e queremos ter um caminho longo”, disse.