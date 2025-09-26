Escalação do Vasco: Rayan e Robert Renan voltam; Tchê Tchê segue fora

Escalação do Vasco: Rayan e Robert Renan voltam; Tchê Tchê segue foraAtacante e zagueiro serão titulares após desfalcaram o Cruz-Maltino na vitória sobre o Bahia. Já o volante segue em transição
O Vasco está pronto para enfrentar o Cruzeiro, neste sábado (27), às 18h30, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rayan e Robert Renan são as novidades em relação ao time que venceu o Bahia, na última quarta-feira. Tchê Tchê e Lucas Piton seguem fora.
Rayan retorna no lugar de Andrés Gomez após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já Robert Renan, que desfalcou o Vasco por causa da concussão sofrida no clássico com o Flamengo, volta na vaga de Lucas Freitas. Essas são as únicas mudanças feitas por Fernando Diniz.
Em contrapartida, Tchê Tchê e Thiago Mendes ainda não serão relacionados. Os jogadores estão em reta final de transição e a comissão técnica preferiu resguardá-los. Lucas Piton ainda está em recuperação de um edema na panturrilha esquerda e será desfalque pelo quarto jogo consecutivo.
O provável Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira Vegetti. O Cruz-Maltino é o 13º colocado do Brasileirão, com 27 ponto.