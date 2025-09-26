Em meio à disputa no Botafogo, Textor se aproxima de advogado indicado pela Eagle

O imbróglio pelo controle da SAF do Botafogo parece estar longe de terminar. Afinal, John Textor e Eagle apresentam interesse em ficar com o comando do futebol alvinegro, porém divergem em determinadas questões. Diante dessa disputa, o norte-americano se aproxima, nos bastidores, Christopher Mallon, advogado escolhido pelos acionistas para tomar decisões. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a empresa afirma que só fará mudanças estruturais e financeiras quando o americano deixar o comando da SAF. Por outro lado, o empresário não demonstra qualquer intenção de se afastar do Glorioso.