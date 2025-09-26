Dérbi de Madri terá duelo à parte entre craques de Brasil e Argentina

Com Vini Jr. e Rodrygo de um lado, e Julián Álvarez e Molina de outro, dérbi entre Real e Atlético expõe as duas potências sul-americanas / Crédito: Jogada 10

O Dérbi de Madri deste sábado (27) terá um tempero especial sul-americano. O duelo entre Atlético de Madrid e Real Madrid, válido pela La Liga, colocará frente a frente um grande contingente de jogadores brasileiros e argentinos. De Vinícius Júnior a Julián Álvarez, o jogo promete um capítulo à parte na rivalidade entre as duas maiores potências do continente. O confronto ocorrerá no Estádio Riyadh Air Metropolitano, casa do Atlético. Real Madrid tem brasileiros de renome em seu elenco O Real Madrid, sem dúvida, aposta alto em seus jovens talentos brasileiros. O clube investiu pesado nos últimos anos para contratar Vinícius Jr., Rodrygo e Endrick. Vini Jr., aliás, já se consolidou como um dos melhores jogadores da Europa, sendo decisivo nos títulos recentes dos Blancos. Rodrygo também se tornou uma peça fundamental no ataque da equipe de Carlo Ancelotti que os comandou e, juntos, venceram três títulos de La Liga e duas Champions League. O zagueiro Éder Militão completa a legião brasileira do time merengue. Hoje, o Real é treinado ppr Xabi Alonso.