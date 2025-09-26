Danilo condena atos racistas: “O problema é maior do que achamos”

Zagueiro do Flamengo publica vídeo de torcedores do Estudiantes fazendo gestos para ônibus, que estava indo para o estádio do jogo

“Infelizmente o problema é maior do que achamos. Não é sobre o mundo do futebol, é sobre educação da sociedade, sobre seres humanos que não têm consciência de como viver nesse mundo”, escreveu ele.

Torcedores do Estudiantes realizaram gestos de cunho racista na direção do ônibus que transportava os jogadores do Flamengo rumo ao Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, onde ocorreria a partida pela Libertadores. O zagueiro Danilo, portanto, divulgou as imagens do incidente em suas redes sociais.

Além disso, um dos ônibus que transportavam a delegação foi apedrejado. No veículo, estavam apenas membros da comissão técnica e outros funcionários. Os danos se limitaram à janela.

Mesmo derrotado no tempo normal, o Flamengo avançou para a semifinal da Libertadores ao vencer a disputa de pênaltis. O goleiro Rossi foi decisivo, defendendo duas cobranças e garantindo a passagem do time.

Agora o Flamengo enfrentará mais um argentino, o Racing, que eliminou o Vélez. O primeiro jogo, aliás, será no Maracanã e o segundo em Avellaneda, na Grande Buenos Aires. Os duelos, afinal, ocorrerão nas semanas de 22 e 29 de outubro. Quem vencer de Fla x Racing enfrentará o vencedor da outra semifinal, Palmeiras ou LDU. A grande decisão da Libertadores, assim, será no dia 29 de novembro, em Lima, e o campeão se classifica para o Intercontinental, em dezembro, enfrentando o Cruz Azul, do México.