Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Partida em Londres, pela 6ª rodada, marca o duelo entre os únicos invictos até o momento nesta edição da Premier League / Crédito: Jogada 10

Líder em campo na Premier League 2025/26. Neste sábado (27), o Liverpool visita o Crystal Palace às 11h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela 6ª rodada. A partida será um confronto direto entre os únicos invictos nesta edição do Campeonato Inglês. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Ídolo do Barcelona, Sergio Busquets se aposentará ao fim da temporada da MLS Como chega o Crystal Palace O Crystal Palace quer aproveitar a vantagem de jogar em casa e continuar sendo a pedra no sapato do Liverpool. Isto porque o clube londrino venceu os Reds na final da Supercopa da Inglaterra no início da temporada e agora quer repetir a dose na Premier League. Além disso, Crystal Palace está invicto nesta edição da Premier League, com duas vitórias e três empates. Assim, o time está na 5ª posição, com 9 pontos, somente um a menos que o vice-líder Arsenal. No entanto, a notícia ruim para o técnico Oliver Glasner é o grande número de jogadores no departamento médico. Isto porque o zagueiro Riad, o lateral-direito Kporha, o volante Doucouré e os atacantes Sarr e Nketiah, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo deste sábado.

Como chega o Liverpool Por outro lado, o Liverpool chega embalado, com a melhor campanha da Premier League. Ao todo, são 15 pontos em cinco jogos e a única equipe com 100% de aproveitamento. A vantagem para o vice-líder Arsenal é de cinco pontos. Além disso, o time terá a oportunidade de se vingar da derrota nos pênaltis na final da Supercopa da Inglaterra, duelo que abriu a temporada de ambas as equipes. O Liverpool também venceu o Atlético de Madrid em uma partida emocionante em Anfield, na estreia das equipes na fase de liga da Champions. Desde a perda do título da Supercopa da Inglaterra para o Crystal Palace, os Reds somam sete vitórias consecutivas. Contudo, o técnico Arne Slot também enfrenta alguns problemas no elenco. Assim, o zagueiro Leoni, o volante Bajcetic e o meia Curtis Jones, todos lesionados, são baixas certas para o duelo em Londres. Por fim, o atacante Ekitiké vai cumprir suspensão pela expulsão na Copa da Liga Inglesa no meio de semana.