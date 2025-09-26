Conselheiros do Botafogo pedem a Durcesio esclarecimentos sobre a SAF

Ex-mandatário é membro do Conselho de Administração da SAF do Glorioso. Saiba mais detalhes sobre a solicitação / Crédito: Jogada 10

Um grupo de 42 conselheiros do Botafogo solicita que o ex-presidente Durcesio Mello preste, em reunião da próxima segunda-feira (29), esclarecimentos sobre “questões societárias, contábeis e de gestão” envolvendo a empresa que controla o futebol do clube e as relações comJohn Textor. O ex-mandatário é membro do Conselho de Administração da SAF do clube. Alberto Macedo, presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo, enviou a carta com o pedido, de acordo com o site “ge”. A SAF já foi notificada pelo Conselho Diretor para enviar um representante, embora Durcesio afirme que ainda não tenha sido formalmente chamado (até quinta-feira, 25).