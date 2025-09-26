Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol investiga Bruno Henrique por gesto obsceno

Jogador passou dos limites na comemoração da classificação à semifinal da Libertadores
A Conmebol abriu nesta sexta-feira (26) uma investigação contra Bruno Henrique, do Flamengo. Afinal, o jogador teria feito um gesto obsceno para a torcida do Estudiantes, nesta última quinta-feira (25), durante a comemoração da classificação à semifinal da Libertadores após a vitória nos pênaltis.

A Unidade Disciplinar da Conmebol citou Bruno Henrique em dois artigos. Dessa forma, o jogador pode responder nos artigos 2b, que fala em “comportar-se de maneira ofensiva, insultante ou manifestações difamatórias”, e 2c, que aborda sobre “violar as pautas mínimas do que se considera um comportamento aceitável no âmbito esportivo”.

Assim, a  possível punição é em cima do artigo 6 do Código Disciplinar. Afinal, o mesmo prevê sanções entre “suspensão por um número concreto de partidas ou por um período de tempo”. Portanto, existe o risco do jogador desfalcar na semifinal. O atacante Bruno Henrique tem até o dia 3 de outubro para apresentar sua defesa.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Flamengo perdeu para o Estudiantes por 1 a 0, nesta quinta-feira, em La Plata, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Assim, a decisão foi para os pênaltis, e o Rubro-Negro venceu por 4 a 2, carimbando a vaga na semifinal, contra o também argentino Racing.

