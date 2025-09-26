Conmebol divulga vídeo do VAR que anulou gols do São Paulo contra a LDU

Camisa 10 trombou em lance que Pablo Maia marcou no rebote. Tricolor também teve outro gol anulado por impedimento / Crédito: Jogada 10

A Conmebol publicou nesta sexta-feira o vídeo com a análise do VAR referente à partida em que a LDU eliminou o São Paulo nas quartas de final da Libertadores, vencendo por 1 a 0 no Morumbis. As imagens detalham as decisões que resultaram na anulação de gols de Pablo Maia e Luciano. No lance do gol de Pablo Maia, aos 15 minutos do segundo tempo, Ferreira cruzou para a área, o goleiro Gonzalo Valle socou a bola e, em seguida, trombou com Luciano. O atacante marcou no rebote, mas o árbitro apitou falta, confirmada pelo VAR.

Durante a comunicação com o vídeo-árbitro, o árbitro venezuelano explicou: — O goleiro fica caído pelo choque com o atacante imprudente. O auxiliar do VAR concordou: — É de fato imprudente.

E Juan Soto, responsável pelo VAR, complementou: — É uma ação de choque por ação de jogo — sem recomendar qualquer punição a Luciano. Outra jogada analisada envolveu um gol de Luciano no início do segundo tempo. Ferreira cruzou, Dinenno desviou, e Luciano recebeu à frente da defesa para marcar. O VAR confirmou o gol anulado por impedimento, com imagens que mostraram claramente o toque de Dinenno.