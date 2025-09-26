Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol divulga vídeo do VAR que anulou gols do São Paulo contra a LDU

Camisa 10 trombou em lance que Pablo Maia marcou no rebote. Tricolor também teve outro gol anulado por impedimento
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

A Conmebol publicou nesta sexta-feira o vídeo com a análise do VAR referente à partida em que a LDU eliminou o São Paulo nas quartas de final da Libertadores, vencendo por 1 a 0 no Morumbis. As imagens detalham as decisões que resultaram na anulação de gols de Pablo Maia e Luciano.

No lance do gol de Pablo Maia, aos 15 minutos do segundo tempo, Ferreira cruzou para a área, o goleiro Gonzalo Valle socou a bola e, em seguida, trombou com Luciano. O atacante marcou no rebote, mas o árbitro apitou falta, confirmada pelo VAR.

Durante a comunicação com o vídeo-árbitro, o árbitro venezuelano explicou:

— O goleiro fica caído pelo choque com o atacante imprudente.

O auxiliar do VAR concordou:

— É de fato imprudente.

E Juan Soto, responsável pelo VAR, complementou:

— É uma ação de choque por ação de jogo — sem recomendar qualquer punição a Luciano.

Outra jogada analisada envolveu um gol de Luciano no início do segundo tempo. Ferreira cruzou, Dinenno desviou, e Luciano recebeu à frente da defesa para marcar. O VAR confirmou o gol anulado por impedimento, com imagens que mostraram claramente o toque de Dinenno.

Assim, após a eliminação na Libertadores, o São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Ceará na próxima segunda-feira (29/9), às 20h, novamente no Morumbis, encerrando a 25ª rodada.

São Paulo

