Conheça o Celoricense, o modesto clube que desafia o Porto na Taça de Portugal

O CD Celoricense, um dos clubes mais tradicionais do futebol amador de Portugal, vive um momento que seus torcedores jamais imaginaram: enfrentar o poderoso Porto na terceira fase da Taça de Portugal. Fundado em 1º de setembro de 1931, na pequena cidade de Celorico de Basto, no distrito de Braga, o time construiu sua história em campeonatos regionais e atualmente disputa o Campeonato de Portugal, equivalente à quarta divisão nacional. Com cerca de 17 mil habitantes, a cidade respira futebol, mas sabe que o desafio que se aproxima vai muito além das quatro linhas.

A equipe conquistou no ano passado o acesso à atual divisão, feito que já era motivo de festa, mas o sorteio da Taça colocou o Celoricense em um cenário inimaginável: encarar um dos maiores clubes do país. A euforia, no entanto, veio acompanhada de um problema prático. O estádio municipal, que pertence ao clube, tem capacidade para apenas 400 torcedores. O gramado está em boas condições e atende às medidas oficiais. Porém, a estrutura é considerada insuficiente para um jogo que deve atrair uma multidão e a atenção da imprensa nacional.