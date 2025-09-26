Confira todos os jogos da história entre Flamengo e Racing

Flamengo e Racing se enfrentam nas semifinais da Libertadores 2025. Será mais um capítulo de um confronto marcado por uma rivalidade intensa, que remete à década de 1950. Desde então, as duas equipes já se enfrentaram 17 vezes, e o histórico mostra grande equilíbrio: são 6 vitórias para o Flamengo, 6 empates e 5 vitórias para o Racing, com 27 gols marcados por cada lado.

Em confrontos pela Libertadores, houve quatro duelos bastante disputados. Destes, três terminaram empatados e apenas um teve vitória rubro-negra. Em 2020, por exemplo, os dois times empataram por 1 a 1 nos dois jogos das oitavas de final. Na ocasião, porém, o Racing venceu o Flamengo nos pênaltis, em pleno Maracanã, eliminando o então campeão do torneio. Já em 2023, os clubes voltaram a se cruzar, desta vez na fase de grupos. Naquele ano, houve empate na Argentina e, posteriormente, uma vitória do Flamengo por 2 a 1 no Maracanã.

Agora, pela primeira vez, Flamengo e Racing se enfrentam em uma semifinal da competição continental. Com isso, a expectativa é de dois jogos emocionantes e equilibrados. Vale lembrar que, quem avançar deste confronto terá pela frente Palmeiras ou LDU na grande final. Confira abaixo todos os jogos entre Flamengo e Racing ao longo da história.

Confrontos entre Flamengo e Racing

24/1/1953 – Torneio Internacional – Maracanã – 1 a 1 (Gol de Índio)