Com retornos e uma ausência, Atlético fecha preparação para enfrentar o Mirassol

Técnico Jorge Sampaoli terá a volta de dois jogadores para o confronto pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, volante é desfalque por lesão / Crédito: Jogada 10

O Atlético finalizou nesta sexta-feira (26) a sua preparação para enfrentar o Mirassol neste sábado, às 21h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão, na Arena MRV. O técnico Jorge Sampaoli terá retornos no sistema defensivo para a partida. Afinal, Natanael e Junior Alonso estavam suspensos no jogo diante do Bolívar, pela Sul-Americana, e voltam a ficar à disposição do treinador. Agora, Sampaoli terá de escolher entre manter Ivan Román, Lyanco e Victor Hugo como titulares ou promover o retorno da dupla.

Por outro lado, Alexsander é desfalque após sofrer uma lesão ligamentar no joelho direito. Dessa maneira, Fausto Vera e Bernard disputam a vaga do volante. Um provável Atlético para enfrentar o Mirassol neste sábado tem: Everson, Lyanco, Alonso, Vitor Hugo (Natanael), Alan Franco, Igor Gomes (Fausto Vera), Bernard, Arana, Scarpa, Reinier (Biel) e Hulk (Rony). Na atividade desta sexta-feira, Rafael Menin, um dos investidores da SAF do clube, esteve no CT. Victor Bagy, diretor de futebol, e Paulo Bracks, CSO, também acompanharam o treinamento.