Com homenagem ao Rio São Francisco, Cruzeiro lança terceiro uniforme para temporada

Com homenagem ao Rio São Francisco, Cruzeiro lança terceiro uniforme para temporadaRio nasce em Minas Gerais e tem 2.800km de extensão; estreia será na partida contra o Vasco, pelo Brasileiro
O Cruzeiro lançou nesta sexta-feira (26), a terceira camisa para esta temporada. Com cor predominante azul, o uniforme conta com homenagem ao Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais e tem 2.800km de extensão.
A blusa conta com variações de tons de azul, escudo e marca do fornecedor esportivo. Além disso, possui grafismo fazendo alusão ao movimento fluvial do São Francisco, com detalhes dourados que fazem referência aos efeitos do pôr do sol na água do rio. O uniforme completo compõe com calções e meias azuis.
Jogadores do elenco profissional, como Christian, Kaiki, Lucas Silva e Lucas Villalba participaram do ensaio fotográfico para a campanha do lançamento de uniforme. Já no feminino, Byanca Brasil, Letícia Ferreira e Vitória Calhau foram as modelos.
O uniforme principal da Raposa na temporada tem o azul predominante, mas com as mangas brancas e escudo fechado. O uniforme 2 é na cor branca, com listras horizontais e também com escudo fechado. Além disso, o Cruzeiro também lançou um uniforme especial para goleiros, com a cor predominante cinza e detalhes em azul. O calção e os meiões são azul escuros.
A estreia do terceiro uniforme, portanto, vai acontecer neste sábado (27), na partida contra o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.