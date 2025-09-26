Com homenagem ao Rio São Francisco, Cruzeiro lança terceiro uniforme para temporada

Rio nasce em Minas Gerais e tem 2.800km de extensão; estreia será na partida contra o Vasco, pelo Brasileiro

O Cruzeiro lançou nesta sexta-feira (26), a terceira camisa para esta temporada. Com cor predominante azul, o uniforme conta com homenagem ao Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais e tem 2.800km de extensão.

A blusa conta com variações de tons de azul, escudo e marca do fornecedor esportivo. Além disso, possui grafismo fazendo alusão ao movimento fluvial do São Francisco, com detalhes dourados que fazem referência aos efeitos do pôr do sol na água do rio. O uniforme completo compõe com calções e meias azuis.