Com ajuda da análise, Rossi mostra por que é “pegador de pênaltis” no Flamengo

Herói da classificação do Rubro-Negro para semifinal da Libertadores já defendeu sete cobranças ao longo de sua trajetória no clube / Crédito: Jogada 10

O goleiro Agustín Rossi foi do céu ao inferno, e ao céu novamente. Herói da classificação do Flamengo na Libertadores, o arqueiro falhou no gol do Estudiantes no tempo normal, mas se sobressaiu nos pênaltis ao pegar duas cobranças. Assim, garantiu a vitória de 4 a 2 nos pênaltis sobre os argentinos. Rossi, aliás, tem um bom retrospecto em penalidades com a camisa rubro-negra, além de contar com ajuda do departamento de análises do clube. Já foram 20 pênaltis contra o goleiro Rossi pelo Flamengo. Nesses, o argentino já defendeu sete cobranças, enquanto um foi na trave e 12 gols ele deixou escapar. Desta maneira, o camisa 1 da Gávea pegou 35% dos pênaltis que foram cobrados contra ele no clube carioca.

Em 2025, Rossi ficou à frente de 13 cobranças de pênaltis. O goleiro argentino levou oito gols, mas pegou cinco deles. Na temporada passada, o arqueiro foi melhor ainda: em cinco cobranças, foram dois gols, duas defesas e uma na trave. Em 2023, seu primeiro ano pelo clube, Rossi sofreu dois gols nas duas cobranças que encarou. Mas não é só no Flamengo que ele se destaca nas cobranças de pênaltis. Em sua carreira, Rossi já defendeu 27 em 87 tentativas dos adversários. Uma média superior a 30% de eficácia, um número fora do comum no futebol de elite. Rossi destaca trabalho Aliás, a atuação do argentino nas cobranças de pênaltis teve dedo do departamento de análise do Flamengo, que repassou ao goleiro os dados sobre as penalidades do Estudiantes. “A gente fez uma reunião no hotel e debatemos algumas definições. Acho que, dos quatro pênaltis, três foram como a gente tinha pensado. E ter defendido dois faz mais importante o nosso trabalho, não só nos pênaltis, mas no dia a dia, porque os pênaltis parecem que são só o momento, mas é o trabalho de cada dia que a gente faz na semana, e sempre preparando o jogo dessa maneira”, contou o goleiro, que completou.