Chelsea x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

Campeão do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Blues ainda não engrenaram na Premier League 2025/26 e tentam encostar no pelotão de frente

Campeão do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Chelsea ainda tenta engrenar na Premier League 2025/26. Afinal, a equipe já está sete pontos atrás do líder Liverpool após cinco rodadas. Assim, neste sábado (28), os Blues voltam a campo diante do Brighton, às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, para tentar se recuperar depois do revés para o Manchester United.

Nesse sentido, os comandos do Mareska somam, no momento, oito pontos, na 6ª colocação. Os visitantes, por sua vez, têm apenas cinco, com uma vitória até aqui, na 14ª posição.

Onde assistir

O confronto deste sábado (28) terá a transmissão da ESPN 4, TV Fechada, e Disney+, serviço de streaming.

Como chega o Chelsea

Para o duelo, o técnico Enzo Maresca terá o desfalque do meio-campista Facundo Buonanotte, que cumpre suspensão. Além dele, não há novas ausências para o duelo deste sábado. Além disso, Badiashile, Colwill, Delap, Essugo, Lavia e Cole Palmer seguem no departamento médico e devem desfalcar os Blues, que venceram, de virada por 2 a 1 sobre o Lincoln City, na Copa da Liga Inglesa.

Como chega o Brighton

Os visitantes vêm de uma grande goleada na Copa da Liga Inglesa. Pela terceira fase do torneio, a equipe atropelou o Barnsley por 6 a 0, fora de casa, e também garantiu vaga nas oitavas de final. Por fim, o técnico Fabian Hürzeler contará com um reforço importante. Nesse sentido, trata-se do lateral-esquerdo Maxim de Cuyper, que está em fase final de recuperação de lesão no joelho.