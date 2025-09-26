Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chegou ao fim! Karoline Lima e Léo Pereira terminam relacionamento

Influenciadora e zagueiro do Flamengo estavam juntos há quase dois anos; ambos apagaram fotos nas redes sociais
O relacionamento de Karoline Lima e Léo Pereira, jogador do Flamengo, chegou ao fim. Após quase dois anos juntos, a influencer confirmou a informação para o jornalista Lucas Pasin na tarde desta sexta-feira (26).

“Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”, disse Karoline.

A influenciadora e o jogador já começaram a apagar os registros juntos nas redes sociais. Internautas também comentaram que perceberam o sumiço de Karol durante o jogo do Flamengo na Libertadores na última quinta-feira (25). Ela costumava a acompanhar as partidas pelo tablet e registrar nas redes sociais quando o jogo era longe do Rio de Janeiro.

