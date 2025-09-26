CBF detalhes rodadas 28 a 33 do Brasileirão

A CBF publicou na noite desta sexta-feira (26) a tabela detalhada referente às rodadas 28 a 33 do Brasileirão. Dessa forma, a entidade divulgou as datas, horários e locais das partidas. Assim, a 28ª rodada terá início no dia 15 de outubro, logo após a Data Fifa, enquanto a 29ª começará no dia 18, e a 30ª, no dia 25.

Já as rodadas 31, 32 e 33 começarão nos dias 1º, 5 e 8 de novembro, respectivamente. A 33ª, aliás, vai ser a última antes da Data Fifa de novembro. Esta, portanto, será a última Data Fifa da temporada. Dessa forma, as seleções voltam a jogar apenas em março de 2026, na única janela antes da convocação para a Copa do Mundo.