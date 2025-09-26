CBF detalhes rodadas 28 a 33 do Brasileirão

CBF detalhes rodadas 28 a 33 do BrasileirãoEntidade divulgou datas, horários e locais das partidas
A CBF publicou na noite desta sexta-feira (26) a tabela detalhada referente às rodadas 28 a 33 do Brasileirão. Dessa forma, a entidade divulgou as datas, horários e locais das partidas. Assim, a 28ª rodada terá início no dia 15 de outubro, logo após a Data Fifa, enquanto a 29ª começará no dia 18, e a 30ª, no dia 25.
Já as rodadas 31, 32 e 33 começarão nos dias 1º, 5 e 8 de novembro, respectivamente. A 33ª, aliás, vai ser a última antes da Data Fifa de novembro. Esta, portanto, será a última Data Fifa da temporada. Dessa forma, as seleções voltam a jogar apenas em março de 2026, na única janela antes da convocação para a Copa do Mundo.
Após 24 partidas disputadas, o Flamengo lidera o Brasileirão com 51 pontos. O Rubro-Negro, aliás, vai ter clássico com o Botafogo, além de um confronto direto contra o Palmeiras, nas rodadas 28 e 29, respectivamente. Dessa forma, os jogos poderão ser determinantes para a disputa do título brasileiro.
A briga também está intensa na parte de baixo da tabela. Afinal, três pontos separam o Atlético, em 16º lugar, do Vitória, em 17º e primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Aliás, nove pontos separam o oitavo colocado, o Fluminense, do Z4. Portanto, não há muita margem para erro no segundo turno do campeonato. Assim, a reta final promete muita emoção.
28ª rodada:
Quarta-feira (15/10)
19h – Palmeiras x Bragantino, no Allianz Parque
19h30 – Botafogo x Flamengo, no Nilton Santos
20h – Mirassol x Internacional, no Maião
20h – Sport x Ceará, na Ilha do Retiro
21h30 – Santos x Corinthians, na Vila Belmiro
21h30 – Atlético-MG x Cruzeiro, na Arena MRV
21h30 – Fortaleza x Vasco, no Arena Castelão
Quinta-feira (16/10)
19h – Grêmio x São Paulo, na Arena do Grêmio
21h30 – Fluminense x Juventude, no Maracanã
21h30 – Vitória x Bahia, no Barradão
29ª rodada:
Sábado (18/10)
18h30 – Corinthians x Atlético-MG, na Neo Química Arena
18h30 – Internacional x Sport, no Beira Rio
21h – Cruzeiro x Fortaleza, no Mineirão
Domingo (19/10)
16h – Mirassol x São Paulo, no Maião
16h – Ceará x Botafogo, no Castelão
18h30 – Flamengo x Palmeiras, no Maracanã
20h30 – Bahia x Grêmio, na Fonte Nova
Segunda-feira (20/10)
19h – Juventude x Bragantino, no Alfredo Jaconi
19h30 – Vasco x Fluminense, no Maracanã
21h30 – Santos x Vitória, na Vila Belmiro
30ª rodada:
Sábado (25/10)
16h – Atlético-MG x Ceará, na Arena MRV
16h – Vitória x Corinthians, no Barradão
18h30 – Sport x Mirassol, na Ilha do Retiro
19h30 – Fortaleza x Flamengo, no Castelão
21h30 – Fluminense x Inter, no Maracanã
21h30 – São Paulo x Bahia, no Morumbis
Domingo (26/10)
16h – Botafogo x Santos, no Nilton Santos
18h30 – Bragantino x Vasco, no Cícero Souza Marques
20h30 – Palmeiras x Cruzeiro, no Allianz Parque
Segunda-feira (27/10)
20h – Grêmio x Juventude, na Arena do Grêmio
31ª rodada:
Sábado (01/11)
16h – Cruzeiro x Vitória, no Mineirão
18h – Mirassol x Botafogo, no Maião
21h – Flamengo x Sport, no Maracanã
Domingo (02/11)
16h – Corinthians x Grêmio, na Neo Química Arena
16h – Ceará x Fluminense, no Castelão
18h30 – Inter x Atlético-MG, no Beira-Rio
18h30 – Bahia x Bragantino, na Fonte Nova
20h30 – Vasco x São Paulo, em São Januário
20h30 – Juventude x Palmeiras, no Alfredo Jaconi
Segunda-feira (03/11)
20h – Santos x Fortaleza, na Vila Belmiro
32ª rodada:
Quarta-feira (05/11)
19h – Bragantino x Corinthians, no Cícero Souza Marques
19h – Vitória x Inter, no Barradão
19h – Sport x Juventude, na Ilha do Retiro
19h30 – Botafogo x Vasco, no Nilton Santos
20h – Atlético-MG x Bahia, na Arena MRV
20h – Grêmio x Cruzeiro, na Arena do Grêmio
21h30 – São Paulo x Flamengo, no Morumbis
Quinta-feira (06/11)
19h30 – Fluminense x Mirassol, no Maracanã
20h – Ceará x Fortaleza, na Arena Castelão
21h30 – Palmeiras x Santos, no Allianz Parque
33ª rodada:
Sábado (08/11)
16h – Sport x Atlético-MG, na Ilha do Retiro
18h 0 Vasco x Juventude, em São Januário
18h30 – Inter x Bahia, no Beira-Rio
21h – São Paulo x Bragantino, no Morumbis
Domingo (09/11)
16h – Corinthians x Ceará, na Neo Química Arena
16h – Cruzeiro x Fluminense, no Mineirão
18h30 – Flamengo x Santos, no Maracanã
18h30 – Vitória x Botafogo, no Barradão
20h30 – Mirassol x Palmeiras, no Maião
20h30 – Fortaleza x Grêmio, no Castelão
