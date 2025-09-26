Cartão amarelo de Bruno Fuchs não gera suspensão para semifinal da Libertadores

Zagueiro do Palmeiras está liberado para o jogo de ida contra a LDU, apesar do terceiro amarelo recebido contra o River Plate / Crédito: Jogada 10

O cartão amarelo recebido por Bruno Fuchs na vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores, gerou dúvidas entre os torcedores sobre sua participação na semifinal contra a LDU, do Equador. A resposta é clara: o zagueiro não está suspenso. Embora tenha recebido um amarelo pela terceira vez no torneio, os dois primeiros cartões ocorreram ainda na fase de grupos. Segundo o regulamento da Libertadores, o acúmulo de cartões até o fim da fase de grupos, incluindo a fase preliminar, não é levado em consideração a partir das oitavas de final.