Brentford x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Neste sábado (27), Brentford e Manchester United se enfrentam às 8h30 (de Brasília), na partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Gtech Community, e coloca frente a frente duas equipes que tentam dar a volta por cima na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

O Brentford não faz um bom início em 2025/26 e está na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com quatro pontos em cinco rodadas. O time tem somente uma vitória e um empate na Premier League, mas pode chegar ao mesmo número de pontos do United em caso de vitória neste sábado. Ou seja, para o Brentford, será um confronto direto na classificação e uma oportunidade de aproveitar o mando de campo para subir na tabela. Contudo, o técnico Keith Andrews segue sem poder contar com o meia Maghoma e o atacante brasileiro Gustavo Nunes, lesionados.

Como chega o Manchester United Por outro lado, o Manchester United faz mais um início de temporada conturbado, mas as últimas rodadas têm sido positivas para o time. Isto porque o clube vem de uma vitória importante no clássico contra o Chelsea e subiu para a 11ª posição, com sete pontos em cinco rodadas. Além disso, nas últimas quatro partidas de Premier League, os Red Devils tiveram duas vitórias, um empate e somente uma derrota, justamente no clássico diante do City. Para encarar o Brentford, no entanto, o técnico Ruben Amorim terá desfalques importantes. O mais recente fica por conta do brasileiro Casemiro, que vai cumprir suspensão pelo cartão vermelho na partida contra o Chelsea. Além disso, o zagueiro Lisandro Martínez e o lateral-direito Diogo Dalot seguem lesionados e completam a lista de baixas.