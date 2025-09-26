Botafogo: renovação do Nilton Santos até 2051 cai após questionamentos do MP

O Botafogo e a Prefeitura do Rio até anunciaram, em setembro de 2019, a renovação do contrato de concessão do Estádio Nilton Santos até 2051. O ato ocorreu em cerimônia oficial, na tribuna de honra, com as assinaturas de Durcesio Mello, então presidente do clube, e do prefeito Eduardo Paes. No entanto, o que parecia uma extensão de vínculo acabou se revelando apenas um “termo de compromisso”, sem efeito jurídico.

As informações são do “ge”, em publicação nesta sexta-feira (26/9). O acordo, afinal, virou alvo de um Inquérito Civil aberto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que questionou a legalidade da medida e investigou possível ato de improbidade da Prefeitura. Embora o processo tenha sido arquivado em março deste ano, foi reaberto em setembro porque a notícia ainda permanecia publicada no site oficial da administração municipal. Pouco depois, o conteúdo saiu do ar.

O contrato cancelado representaria o segundo aditivo da concessão, em vigor desde 2007. O primeiro, assinado também em 2019, apenas compensou o prazo perdido durante o período em que o estádio ficou fechado para obras na cobertura, entre 2013 e 2016. Assim, o vínculo do Botafogo se mantém até 2031, sem prorrogação extra considerada válida.