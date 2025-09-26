Botafogo perde a zaga titular. Três jogadores brigam por vaga no domingo

Barboza e Pantaleão não enfrentam o Fluminense. Davide Ancelotti pode promover estreia do último reforço anunciado para 2025

O Botafogo tem três nomes para duas vagas. A opção mais “conservadora” é a retaguarda central formada por Marçal e David Ricardo, jogadores, aliás, que estiveram juntos, por exemplo, na goleada sobre o Fortaleza por 5 a 0, no Castelão. Na ocasião, foram três gols da dupla. Dois jogadores, portanto, que se conhecem bem em campo.

O pênalti marcado contra o Botafogo – no empate com o Grêmio por 1 a 1, na última quarta-feira (24), em Porto Alegre -, desencadeou um efeito dominó no Glorioso. Barboza reclamou, tomou o amarelo e ficou suspenso por acúmulo de cartões. Ao apito final, Pantelão esbravejou contra o árbitro e recebeu o vermelho. Ou seja, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o técnico Davide Ancelotti perdeu a sua zaga titular para o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo (28), no Maracanã, na sequência do Campeonato Brasileiro.

Lateral vai influenciar na zaga do Botafogo

Porém, Alex Telles, com dores em um dos joelhos, deve ficar fora e desfalcar a lateral esquerda do Mais Tradicional. Davide Ancelotti, então, se optar por lançar Cuiabano, fresco, somente no segundo tempo, terá que colocar Marçal na posição de origem, tirando o veterano da zaga e abrindo uma vaga na cozinha. Se camisa 6 atuar como ala, por conta das características mais agudas, o jogador de 36 anos também vai para a lateral.

Neste cenário, Gabriel, ex-Volta Redonda, fará a dupla com David Ricardo e terá a sua estreia logo como uma prova de fogo, tamanha a importância do encontro contra o Fluminense para as pretensões do Alvinegro. Recém-contratado na Série B do Brasileirão, o beque ainda não foi acionado pelo comandante italiano.

Além de Marçal, o Botafogo terá o retorno do meia-atacante Santi, outro que retorna de suspensão. O time da Estrela Solitária é o quinto colocado do Brasileirão, com 40 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, a equipe estaria classificada para a fase eliminatória da próxima Copa Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.