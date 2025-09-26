Billal Brahimi é apresentado pelo Santos e agradece pelo acolhimento da torcida

Atacante argelino explicou escolha para defender o Peixe e também comentou sobre as piadas com o seu nome

Bhahimi relatou que chega ao Santos com ritmo de jogo, pois estava treinando no Nice, seu antigo clube. O argelino enfatizou o orgulho de atuar pelo Peixe e ao lado de Neymar e também comentou sobre a acolhida da torcida.

O Santos apresentou nesta sexta-feira (26) o atacante Billal Brahimi. O argelino chegou como o último reforço alvinegro para a temporada e já está regularizado para fazer sua estreia pelo Peixe . O jogador tem contrato até setembro de 2026 e teve o ex-jogador Juary ao seu lado durante a apresentação.

“Já estava treinando no Nice. Estou bem fisicamente. É um grande orgulho jogar nesse time, principalmente com Neymar. Gostei muito do apoio da torcida. Foi um acolhimento legal. Dá mais vontade de jogar. É um bom ambiente. Estou pronto e espero jogar o próximo jogo”, ressaltou.

O atacante também classificou o Santos como um dos maiores clubes do mundo. Brahimi espera conseguir deixar a sua marca no futebol brasileiro e também disse que já se adaptou ao ambiente do país.

“Foi fácil decidir jogar num dos maiores clubes do mundo. Um clube tão grande assim. Quero, nessa temporada, ajudar bastante e deixar minha marca no futebol brasileiro. A adaptação está ótima. Jogar com jogadores bons fica mais fácil a adaptação. O Brasileirão é muito forte, um nível muito alto. Isso faz com que eu busque me adaptar o mais rápido possível”, pontuou.

Piadas com o nome

Com um nome bastante sugestivo para piadas de duplo sentido, Billal Brahimi não escondeu o bom humor ao comentar sobre o assunto. O atacante achou engraçada a relação com os torcedores e também revelou que houve brincadeiras no vestiário.