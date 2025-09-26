Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Benfica joga para o gasto e vence de virada o Gil Vicente pelo Português

Benfica joga para o gasto e vence de virada o Gil Vicente pelo Português

Encarnados têm 2° segundo tempo bem abaixo na primeira vitória de José Mourinho no Estádio da Luz, desde seu retorno ao clube
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na terceira partida do técnico José Mourinho, o Benfica, em casa, o Estádio da Luz, em Lisboa, não fez um grande jogo diante do Gil Vicente. Mas alcançou o seu objetivo. A Águia, afinal, venceu de virada o Galo por 2 a 1, na abertura da sétima rodada do Campeonato Português 2025/26. Luís Esteves abriu o placar para os visitantes, mas Vangelis Pavlidis marcou os dois gols, um deles de pênalti, ainda na etapa inicial.

Com o resultado, o Benfica conquistou a primeira vitória em casa sob o comando de José Mourinho. Assim, vai para a segunda posição, com 17 pontos, um a menos que o líder Porto, única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Português. Porém, os Dragões ainda jogam na rodada. Do outro lado, o Gil Vicente amarga a quarta posição, com 13 pontos.

Pavlidis, o homem da virada do Benfica

O Benfica iniciou a partida buscando forçar os erros do adversário com marcação alta. No entanto, aos 10 minutos, Luís Esteves abriu o placar para o Gil Vicente, no Estádio da Luz. Em cobrança de falta, o jogador arriscou o chute com pé direito e estufou as redes do goleiro Trubin.

Porém, com o apoio da torcida, os Encarnados buscaram controlar o jogo. Até que Vangelis Pavlidis, dentro da área, deixou tudo igual, aos 17 minutos. E não demorou para virar o placar. Dodi Lukébakio sofreu falta de Jonathan Buatu dentro da área, e o árbitro marcou penalidade máxima. Na cobrança, o atacante grego virou o duelo ainda no primeiro tempo. Depois disso, as equipes tiveram chances de marcar, porém ficou tudo igual.

Gil Vicente domina as ações

Na segunda etapa, o Gil Vicente propôs mais o jogo e quase não deixou os donos da casa atacar. O Galo perdeu boas chances de empate. Luís Esteves e Santi García tiveram oportunidades. Além disso, Pablo chegou a balançar as redes, porém o jogador estava em posição irregular. Murilo Souza ainda colocou uma bola na trave. Os donos da casa mal conseguiam emplacar um contra-ataque. As tentativas sempre não tinham sequência. Apenas nos minutos, os Encarnados conseguiram ter mais posse de bola, porém mais para administrar o resultado. Os visitantes, porém, amargam a derrota por conta da produção do segundo tempo. No fim, Heverton Santos, da equipe visitante, recebeu o cartão vermelho.

E agora?

Os times agora focam nas próximas partidas. Pela fase da liga da Champions, o Benfica visita o Chelsea, no dia 30/9, às 16h, no Stramford Bridge, em Londres, na Inglaterra. Por outro lado, o Gil Vicente enfrenta o Estrela Amadora, às 11h30, no outro sábado (4/10), pela oitava rodada do Campeonato Português.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar