Atlético x Mirassol: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Atlético x Mirassol: onde assistir, prováveis escalações e arbitragemEquipes se enfrentam na Arena MRV pela 25° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Atlético Mineiro e Mirassol se enfrentam neste sábado (27), na Arena MRV, às 21h (de Brasília), pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Leão precisa vencer para se manter no G-4.
Onde assistir
A partida entre Atlético e Mirassol terá transmissão do SporTV e Premiere.
Como chega o Atlético
Após a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana, o Atlético busca voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e se afastar da zona de rebaixamento. O Galo não vence na competição há seis rodadas. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli vai contar com os retornos de Junior Alonso e Natanael. No entanto, Alexsander será desfalque. Ele sofreu uma lesão no joelho na última partida.
Como chega o Mirassol
Por outro lado, o Mirassol vive uma sequência invicta no Brasileiro de seis rodadas. Assim, busca mais uma vitória para se manter no G-4. Para a partida, o técnico Rafael Guanaes conta com quase todo time disponível. A dúvida, portanto, é o atacante Chico da Costa, com um edema na coxa. Dessa forma, Cristian Renato pode aparecer entre os titulares.
ATLÉTICO MINEIRO X MIRASSOL
25° rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 27/9/2025, às 21h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (BH)
ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Natanael (Iván Román), Junior Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes (Fausto Vera) e Gustavo Scarpa; Bernard (Rony), Hulk e Reinier. Técnico: Jorge Sampaoli
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Gabriel, Jemmes e Reinaldo; Shaylon, Neto Moura e Danielzinho; Negueba, Alesson e Chico da Costa (Cristian Renato). Técnico: Rafael Guanaes
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)