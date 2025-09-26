Atlético vai reencontrar jogador nas semifinais da Sul-Americana

Meia, que é o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Galo, defende o Independiente del Valle, do Equador

O gol de Bernard contra o Bolívar, nos acréscimos, garantiu a classificação do Atlético para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Galo vai enfrentar o Independiente del Valle, do Equador.

A partida, aliás, vai marcar o reencontro com o meia Juan Cazares, que já teve passagem pelo clube mineiro. Ele chegou em Belo Horizonte em 2016, atuou em 205 jogos – e se tornou o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Galo. O jogador marcou 41 gols e conquistou dois Campeonatos Mineiros, além de uma Flórida Cup.