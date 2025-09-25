Willian melhora ataque do Grêmio e recebe cuidado especial

Jogador ganhou mais tempo de jogo e atuou por 70 minutos no empate contra o Botafogo

“Temos vários jogadores que chegaram há pouco tempo. Entrosamento ganhamos durante as semanas. A cada dia vamos conhecendo mais um ao outro, e evoluindo taticamente. Isso só ganhamos com o tempo. Enfrentamos uma equipe muito qualificada e que joga junto há algum tempo. Mesmo assim, criamos algumas chances. Eles saíram na frente, mas nós não desistimos”, disse Willian.

Reforço do Grêmio na última janela de transferências, Willian deu um toque de qualidade a mais no ataque e melhorou a produção ofensiva do time. Afinal, em pouco mais de 130 minutos com a camisa tricolor, o atacante já deu uma assistência e foi um dos destaques do empate com o Botafogo , nesta quarta-feira (24), na Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Willian estreou pelo Grêmio na vitória sobre o Internacional e colaborou com uma assistência. O atacante, de 37 anos, ainda não está em sua melhor condição física. Portanto, o Tricolor trata a situação com cautela e limita os minutos. Afinal, foram 60 minutos no Gre-Nal 448, além de 70 contra o Botafogo. Assim, o auxiliar Thiago Kosloski destacou o cuidado especial com o jogador.

“Logicamente que nós temos que cuidar dele porque acho que nos últimos meses o Willian não vinha atuando como é no Brasileiro. Às vezes joga quarta e domingo, tem uma sequência de jogos”, afirmou Kosloski.

Com o resultado, o Grêmio subiu para 11º lugar com 29 pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (28), às 11h (de Brasília), contra o Vitória, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão.

