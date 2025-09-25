William, do Cruzeiro, faz pedido à CBF antes de jogos no Rio: “Nossa maior preocupação é a arbitragem”

Raposa enfrentará, em sequência, Vasco e Flamengo fora de casa e conta com oito jogadores pendurados no elenco / Crédito: Jogada 10

Na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem um duelo direto contra o Flamengo na próxima semana, mais precisamente na quinta-feira (2/10). Antes do duelo marcado para o Maracanã, o Raposa encara, também no Rio de Janeiro, o Vasco, no próximo sábado (27). A proximidade dos confrontos levou o lateral-direito William a fazer um pedido à CBF, afinal a equipe mineira tem oito pendurados. “A nossa maior preocupação, é até ruim falar isso, mas a nossa maior preocupação é a arbitragem. Nos últimos jogos, a gente acabou tomando alguns cartões que eram desnecessários, algumas faltas que poderiam ser vistas no VAR e não viram”, declarou o jogador do Cruzeiro, antes de complementar:

LEIA MAIS: Jornal espanhol destaca temporada de jogador do Cruzeiro “É até um pedido para a CBF que coloque um árbitro que consiga conduzir um jogo difícil lá, porque a gente não quer ser prejudicado, assim como não queremos ser beneficiados. Só queremos que eles façam um trabalho justo, que o principal seja o espetáculo e não o árbitro”. Cruzeiro preocupado com os pendurados Diante do Vasco, em São Januário, no próximo sábado, o Cruzeiro entra em campo com oito pendurados, sendo seis titulares e o treinador. São eles: Kaio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Walace e Wanderson. Villalba e Gabigol estão suspensos e não viajam com a delegação. “Os jogadores, que estão pendurados, vão tentar fazer o melhor contra o Vasco. Temos um elenco muito qualificado, então, se caso perdermos algum jogador (para o jogo contra o Flamengo), quem entrar vai dar o seu melhor”.

Em caso de vitória sobre o Cruz-Maltino, o Cabuloso chega ao confronto contra o Flamengo na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, William acredita que cada partida é uma decisão para a equipe. “Só vai ser final contra o Flamengo se a gente ganhar do Vasco. Então a nossa primeira final é contra o Vasco. A gente tem que estar com a cabeça totalmente focada nisso, tentar fazer uma grande partida lá, cumprir com nosso objetivo, e aí a gente começa a pensar no Flamengo”. O Cruzeiro soma 50 pontos, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera com 51 e um jogo a menos. Já o Palmeiras vem com 49, com dois confrontos a menos que os mineiros.