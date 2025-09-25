Veja a numeração da Seleção Brasileira para Copa do Mundo Sub-20

Pedrinho, que é uma das lideranças da equipe, ficou com a camisa 10. Deivid Washington vestirá a camisa 9 na competição; confira

A comissão técnica da Seleção Brasileira definiu a numeração da Amarelinha para a Copa do Mundo Sub-20. A equipe estreia no próximo domingo (28), contra o México, às 20h, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Na sequência, no dia 1º de outubro, o Brasil enfrenta o Marrocos, também às 20h. Encerrando a fase de grupos, a Seleção Brasileira encara a Espanha no dia 4, às 17h. Todos os duelos serão no mesmo estádio.

Pedrinho, que é uma das lideranças da Seleção Brasileira Sub-20, ficou com a camisa 10. O atacante tem vasta experiência na base da Amarelinha e é referência para muitos companheiros da equipe. A esperança de gols é Deivid Washington, que vestirá a camisa 9.