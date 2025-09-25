Vasco terá reforços importantes para enfrentar o Cruzeiro

O Vasco terá a volta de Rayan para a partida contra o Cruzeiro, sábado (27), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Bahia. Titular absoluto sob o comando de Fernando Diniz, a joia vascaína tem retorno assegurado no lugar de Andrés Gomez, que foi o seu substituto.

Essa deve ser a única mudança na escalação do Vasco. Afinal, Lucas Piton segue em recuperação de um edema na panturrilha esquerda. A expectativa é de que retorne apenas contra o Vitória, no dia 5 de outubro. Robert Renan não participou dos treinos da semana devido ao protocolo de concussão e é dúvida para o jogo contra o Cruzeiro. A tendência é de que fique no banco de reservas.