Universidad de Chile x Alianza Lima, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Quem vencer passa para a semifinal da Copa Sul-Americana. Em caso de empate, em Santiago, decisão vai para os pênaltis
Após um empate sem gols na ida, Universidad de Chile e Alianza Lima se reencontram nesta quinta-feira (25), às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final desta edição da Copa Sul-Americana. O clássico andino e de revalidade do Pacífico será no Estádio Nacional de Santiago. Quem vencer passa.

A Voz do Esporte estará atenta à partida. A transmissão arranca, ao vivo, às 20h. Diego Mazur narra com o auxílio do comentarista Thiago Hugolini e do repórter Vanderlei Lima.

