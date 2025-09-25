Universidad de Chile vence Alianza Lima e avança para a semifinal da Sul-Americana

Universidad de Chile vence Alianza Lima e avança para a semifinal da Sul-AmericanaCom gols de Assadi e Altamirano, time chileno faz 2 a 1 em casa e garante o confronto contra o Lanús na próxima fase da competição
A Universidad de Chile está classificada para a semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe venceu o Alianza Lima por 2 a 1, no Estádio Nacional, em Santiago. A partida, na noite desta quinta-feira (25), foi o jogo de volta das quartas de final. Os gols dos chilenos foram de Assadi e Altamirano, enquanto Eryc Castillo descontou. Com a vaga garantida, o time chileno agora enfrentará o Lanús, da Argentina.
Jogo de gols no início dos tempos
O primeiro tempo no Chile começou com a Universidad de Chile abrindo o placar. Logo aos quatro minutos, o atacante Assadi aproveitou uma chance dentro da área e marcou. O gol cedo, de fato, deu a impressão de que o time da casa teria uma noite tranquila. A partida, contudo, ficou muito disputada e com poucas chances claras.
Após o gol, o jogo ficou bastante truncado e físico no meio-campo. As duas equipes cometeram muitas faltas, o que quebrou o ritmo do confronto. O Alianza Lima não conseguiu criar jogadas para ameaçar o gol adversário. O placar de 1 a 0, portanto, persistiu até o intervalo da partida.
Na segunda etapa, o time da casa novamente marcou um gol logo no início. Com apenas cinco minutos, o atacante Altamirano ampliou a vantagem para 2 a 0. O gol, que parecia definir o confronto, deu uma grande tranquilidade para a equipe chilena. O Alianza Lima, no entanto, não se entregou e buscou a reação.
Aos 18 minutos, o atacante Eryc Castillo marcou e diminuiu o placar para 2 a 1. O gol recolocou o time peruano no jogo e na disputa pela vaga. A partida, então, ficou tensa e cheia de faltas até o final. O time da casa, por fim, conseguiu segurar a vitória e a classificação em seus domínios.
UNIVERSIDAD DE CHILE 2X1 ALIANZA LIMA
Copa Sul-Americana – Quartas de final (volta)
Data: 25/09/2025
Local: Estádio Nacional, em Santiago (CHI)
Gols: Assadi, 4’/1ºT (1-0); Altamirano, 5’/2ºT (2-0); Eryc Castillo, 18’/2ºT (2-1)
UNIVERSIDAD DE CHILE: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón e Guerrero (Nicolás Ramírez, 11’/2ºT); Sebastián Rodríguez (Leandro Fernández, 22’/2ºT), Charles Aránguiz e Assadi (Israel Poblete, 21’/2ºT); Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano e Nicolás Guerra (Lucas Di Yorio, 21’/2ºT). Técnico: Gustavo Álvarez.
ALIANZA LIMA: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés e Miguel Trauco; Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui (Pablo Ceppelini, 0’/2ºT) e Sergio Peña (Kevin Quevedo, 12’/2ºT); Alan Cantero e Hernán Barcos (Paolo Guerrero, 11’/2ºT). Técnico: Néstor Gorosito.
Árbitro: Carlos Betancur (Colômbia)
Assistentes: Richard Ortiz (Colômbia) e Miguel Roldán (Colômbia)
VAR: Heider Castro (Colômbia)
Cartão amarelo: Burlamaqui, Garcés, Guillermo Enrique (ALI); Zaldivia, Nicolás Ramírez (UCH)
