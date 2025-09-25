Uefa pode suspender Israel de competições internacionais

A Uefa deve votar nos próximos dias a suspensão da Federação de Futebol de Israel de todas as competições internacionais, em razão da guerra em Gaza. A informação foi publicada pela Associated Press (AP) nesta quinta-feira (25).

Segundo a agência, a maioria dos 20 membros do Comitê Executivo da entidade europeia está inclinada a aprovar a medida. A decisão ainda não está tomada, mas duas fontes ligadas às negociações — que pediram anonimato por se tratar de um tema delicado — confirmaram a tendência de apoio à suspensão.

A possível punição afetaria diretamente tanto a seleção de Israel, que tem partidas contra Noruega e Itália em duas semanas pelas eliminatórias da Copa de 2026, quanto o Maccabi Tel Aviv, único clube israelense nas competições continentais, atualmente na Liga Europa.

Ao mesmo tempo, ainda não está claro qual será a posição da Fifa, que se reúne na próxima semana, em Zurique. O assunto estará na pauta, mas não há consenso sobre como o Conselho deve agir. A situação também envolve questões políticas. Isto porque o presidente da entidade, Gianni Infantino, mantém relação próxima com Donald Trump. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos é um dos principais aliados do líder israelense Benjamin Netanyahu.

Além disso, o apoio do governo Trump foi decisivo para viabilizar a Copa na América do Norte, ao facilitar vistos para jogadores, dirigentes e torcedores.