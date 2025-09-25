Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uefa pode suspender Israel de competições internacionais

Guerra em Gaza pressiona entidade europeia, enquanto Fifa ainda não definiu posição sobre o caso
A Uefa deve votar nos próximos dias a suspensão da Federação de Futebol de Israel de todas as competições internacionais, em razão da guerra em Gaza. A informação foi publicada pela Associated Press (AP) nesta quinta-feira (25).

LEIA MAIS: ONU pressiona Fifa e Uefa a afastar Israel de competições internacionais

Segundo a agência, a maioria dos 20 membros do Comitê Executivo da entidade europeia está inclinada a aprovar a medida. A decisão ainda não está tomada, mas duas fontes ligadas às negociações — que pediram anonimato por se tratar de um tema delicado — confirmaram a tendência de apoio à suspensão.

A possível punição afetaria diretamente tanto a seleção de Israel, que tem partidas contra Noruega e Itália em duas semanas pelas eliminatórias da Copa de 2026, quanto o Maccabi Tel Aviv, único clube israelense nas competições continentais, atualmente na Liga Europa.

Ao mesmo tempo, ainda não está claro qual será a posição da Fifa, que se reúne na próxima semana, em Zurique. O assunto estará na pauta, mas não há consenso sobre como o Conselho deve agir. A situação também envolve questões políticas. Isto porque o presidente da entidade, Gianni Infantino, mantém relação próxima com Donald Trump. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos é um dos principais aliados do líder israelense Benjamin Netanyahu.

Além disso, o apoio do governo Trump foi decisivo para viabilizar a Copa na América do Norte, ao facilitar vistos para jogadores, dirigentes e torcedores.

