Torcedores cobram mais “coragem” e “postura” de Davide Ancelotti à frente do Botafogo

Exigências e reclamações surgiram após o empate em 1 a 1 com o Grêmio, na Arena, em um duelo com nova polêmica de arbitragem / Crédito: Jogada 10

Mesmo com a arbitragem como alvo central da revolta alvinegra pelo empate em 1 a 1 com o Grêmio, pelo Brasileirão, Davide Ancelotti também não escapou dos protestos da torcida do Botafogo. O duelo teve, sim, a marcação de um pênalti para o Tricolor como ponto de objeção, mas não o único de contestação. Torcedores se incomodaram sobretudo com a demora do treinador em mexer no time, mesmo diante de sinais evidentes de desgaste por parte de alguns jogadores. Nas redes, alvinegros cobraram uma postura mais proativa de Davide.

“Mais um jogo que o Davide espera tomar gol para mexer. Não pode. Levou jogadores da base, coloca para jogar. Viu que o Matheus Martins está errando tudo? Mexe, por**! Coloca o David Ricardo de lateral, avança o Cuiabano. Tem que ter mais coragem”, escreveu um torcedor no X. Outro corroborou com a cobrança e reclamou: “Davide, é preciso ter culhão para ser técnico de futebol”. Ponto importante. Precisa aprender o time e não deixar perder o fôlego. https://t.co/DKkGHPA0Wz — Iran (@ijpinho) September 25, 2025

Em contrapartida, outra ala de torcedores desaprovou a cobrança logo após uma partida em que o Alvinegro teve condições de vencer. “A torcida do Botafogo quando pega implicância é insuportável! O time fez um bom jogo, todos os lances do Grêmio foram por erros INDIVIDUAIS ou do árbitro. Jogo nosso, mas tão falando mal do Davide”, rebateu um internauta. Pênalti contestado e ofício na CBF A principal polêmica da partida, contudo, girou em torno do pênalti marcado a favor do Grêmio aos 44′ do segundo tempo. O árbitro Lucas Paulo Torezin assinalou a infração após recomendação do VAR, que interpretou um toque no braço de Matheus Martins como “ação de bloqueio”. O goleiro Tiago Volpi converteu a cobrança e garantiu o empate para o Tricolor.

Na contramão, a cúpula alvinegra considerou o erro tão grave que entrará com ofício na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra a arbitragem. O diretor de futebol do clube, Léo Coelho, classificou a marcação como “vergonhosa” e pediu uma punição “com o devido rigor” aos responsáveis. E Ancelotti? Davide fez quórum às reclamações do clube e seguiu o tom de insatisfação, mas evitou personalizar a crítica. “Foi um lance de interpretação. O problema é que as imagens não foram conclusivas. Isso torna a decisão muito sensível”, afirmou. Sobre as mudanças na equipe, o treinador argumentou que as escolhas foram feitas considerando o momento da partida e as características do elenco. E negou que haja relação com o resultado final.