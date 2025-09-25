Tite passa por cirurgia no joelho e define previsão de retorno aos trabalhos

Treinador que já estava afastado para tratar da saúde mental, realizou o processo cirúrgico na última semana e dará início à recuperação / Crédito: Jogada 10

O técnico Tite passou pela programada cirurgia no joelho na última semana e, devido ao procedimento, suspendeu qualquer possibilidade de retorno ao futebol nesta temporada. Com uma recuperação estimada em ao menos um mês, Adenor seguirá um dos processos mais amplos de reabilitação física e mental — também priorizada pelo treinador nos últimos meses. Sem trabalhar desde que deixou o comando do Flamengo, em setembro de 2024, o técnico optou por se afastar do futebol profissional para cuidar da saúde. Sobretudo por isso que recusou propostas recebidas ao longo do ano, como a do Corinthians, por exemplo.

O gaúcho de 64 anos chegou a ser procurado por outros clubes brasileiros como Santos e Fortaleza, mas, bem como fez com o Corinthians, também os descartou. Mais recentemente, foi sondado pela seleção da Venezuela para iniciar o comando em ano de Copa do Mundo. Passagem pelo Flamengo Conforme mencionado, o último trabalho oficial de Adenor Bachi foi pelo Rubro-Negro, entre outubro de 2023 e setembro de 2024. Ele esteve à frente do clube em 70 oportunidades e somou 41 vitórias, 13 empates, além de 16 derrotas. O fim do vínculo com o clube carioca se deu após uma sequência ruim de resultados e quedas em competições. A demissão do treinador, aliás, foi um dos últimos atos da gestão Rodolfo Landim, que promoveu Filipe Luís das categorias de base. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, decidiu mantê-lo mesmo após vencer as eleições à presidência do Flamengo. Tite de volta às seleções? A Federação Venezuelana de Futebol entrou em contato com Adenor Bachi logo após a saída de Fernando “Bocha” Batista do comando técnico, no início de setembro. O convite visava iniciar um novo ciclo de trabalho com foco na preparação para as Eliminatórias da Copa de 2030.