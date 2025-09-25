Time saudita paga torcedores para lotar estádio em projeto bilionário no deserto

Time saudita paga torcedores para lotar estádio em projeto bilionário no desertoNeom SC, recém-chegado à primeira divisão saudita, contrata figurantes por 11 euros por jogo enquanto busca relevância internacional
O Neom SC, clube que disputa a Liga Saudita, tem de tudo, menos torcida. Segundo informações do jornal francês L’Équipe, a equipe paga cerca de 11 euros (aproximadamente R$ 65) por jogo para que as pessoas assistam às partidas e apoiem o time nas arquibancadas. Mas isto tem um explicação.
A cidade de Neom, erguida do zero em pleno deserto, na fronteira com a Jordânia e o Egito, é um símbolo da ambição saudita. O megaempreendimento, que prevê investimentos próximos de 500 bilhões de euros, inclui a construção de uma metrópole vertical chamada ‘The Line’ (A Linha, em Português), planejada para abrigar 9 milhões de moradores e operar exclusivamente com energia renovável.
Time foi comprado pelo fundo saudita
Em 2023, o fundo soberano saudita (PIF) comprou o Neom SC, que nesta temporada alcançou a elite do país e rapidamente atraiu nomes de peso. O técnico francês Christophe Galtier, ex-PSG, comanda um elenco que conta com o atacante Lacazette (ex-Lyon) e o meio-campista Doucouré (ex-Everton). O investimento para reforçar o plantel superou 100 milhões de euros, além da construção de uma nova academia.
Contudo, apesar do bom início no campeonato — duas vitórias nas três primeiras rodadas —, o clube enfrenta um obstáculo básico: arquibancadas vazias. Um torcedor exibiu nas redes sociais um grupo criado para recrutar pessoas antes de um jogo no estádio King Khalid Sport City, com capacidade para 12 mil pessoas.
