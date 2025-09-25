Time saudita paga torcedores para lotar estádio em projeto bilionário no deserto

O Neom SC, clube que disputa a Liga Saudita, tem de tudo, menos torcida. Segundo informações do jornal francês L’Équipe, a equipe paga cerca de 11 euros (aproximadamente R$ 65) por jogo para que as pessoas assistam às partidas e apoiem o time nas arquibancadas. Mas isto tem um explicação.

A cidade de Neom, erguida do zero em pleno deserto, na fronteira com a Jordânia e o Egito, é um símbolo da ambição saudita. O megaempreendimento, que prevê investimentos próximos de 500 bilhões de euros, inclui a construção de uma metrópole vertical chamada ‘The Line’ (A Linha, em Português), planejada para abrigar 9 milhões de moradores e operar exclusivamente com energia renovável.