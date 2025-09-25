Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Scarpa, do Atlético, comenta sobre avanço no caso das criptomoedas após quase três anos

Scarpa, do Atlético, comenta sobre avanço no caso das criptomoedas após quase três anos

Um dos destaques do Galo, meia move uma ação contra o ex-companheiro de Palmeiras, Willian Bigode
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, comentou após a classificação do Galo na Sul-Americana, sobre a expectativa do avanço no caso das criptomoedas. A ação contra o ex-companheiro de Palmeiras, Willian Bigode, está em curso há quase três anos.

“O processo já tem quase três anos e faltava citar alguns réus. Felizmente, a juíza acatou e deferiu o pedido de citação. Agora todo mundo vai ser citado, o processo vai caminhar e, se Deus quiser, com um desfecho muito positivo”, disse Scarpa.

Vale lembrar, portanto, que Scarpa acusa a empresa de Willian Bigode, a WLJC Consultoria e Gestão Empresarial, e a Xland Holding Ltda de um golpe milionário. Aliás, Mayke, que atuou com os dois no Verdão, venceu a ação que moveu contra a empresa. Assim, a Justiça condenou o atacante a pagar os valores que foram investidos pelo lateral na Xland, algo em torno de R$ 4,083 milhões.

Momento do Atlético

O meia, que é um dos principais destaques do Atlético, também falou sobre o momento que a equipe vive. Afinal, após sete jogos sem vencer, conquistou uma vitória nos acréscimos que garantiu a classificação para semifinal da Copa Sul-Americana. No entanto, vive momento de pressão no Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento.

“A gente quer fugir do que aconteceu no ano passado de continuar vivo em uma Copa e com chances de reais de título, mas podendo descer no Brasileiro. Temos que sair quanto antes, nos recuperarmos quanto antes e espero que seja no sábado (contra o Mirassol)”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar