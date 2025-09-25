Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo x LDU, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Tricolor vai em busca de virada histórica contra os equatorianos, no Morumbis, para seguir vivo na Copa Libertadores
Nesta quinta-feira (25/9), às 19h, no Morumbis, o São Paulo vai em busca de uma virada histórica, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Após perder o jogo de ida por 2 a 0, em Quito, o Tricolor precisa vencer por três gols para avançar as semifinais ou por dois tentos para levar o embate para os pênaltis. Em contrapartida, os equatorianos precisam de um empate ou de uma derrota por um gol para seguir no torneio continental.

Como não poderia ser diferente, a Voz do Esporte estará no local da ocorrência para transmitir, ao vivo, a partir de 17h30, todas as emoções do embate. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que narra o duelo. João Miguel Lotufo o acompanhará com seus comentários sempre precisos. Por fim, a reportagem, no Cícero Pompeu de Loreiro, ficará sob a responsabilidade de André Bachá.

São Paulo

