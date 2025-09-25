Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo tenta voltar às semifinais da Libertadores após nove anos

Tricolor não fica entre os quatro melhores do continente desde 2016. Mas para conseguir a vaga, precisa de virada histórica contra LDU
O São Paulo terá nesta quinta-feira (25/9), no Morumbis, contra a LDU, a missão de quebrar um jejum que já dura quase uma década. Afinal, a última vez que o clube alcançou uma semifinal da Copa Libertadores foi em 2016, quando foi superado pelo Atlético Nacional nas semifinais.

Desde aquela campanha, o Tricolor tem conseguido avançar com frequência até as fases de mata-mata, mas o máximo das participações recentes tem sido as quartas de final. Inclusive na temporada passada, quando o clube acabou caindo para o Botafogo nos pênaltis.

Contudo, o cenário atual colocou o São Paulo em posição de urgência. Afinal, na partida de ida das quartas, fora de casa, a LDU venceu por 2 a 0 em Quito, resultado que obriga o time são-paulino a uma vitória por três gols de diferença no Morumbi para evitar a eliminação direta. Uma vitória por dois gols levaria a decisão para as cobranças de pênalti.

A lembrança das campanhas de 2016, e de outras noites históricas do clube na Libertadores, alimenta tanto a cobrança quanto a esperança. Se conseguir vencer no Morumbi por placar elástico, o São Paulo romperá a escrita negativa e retomará o caminho até as fases finais do principal torneio sul-americano. Contudo, caso contrário, o calendário e as ambições do clube terão de ser redesenhados para a próxima temporada.

Veja as campanhas do São Paulo nas últimas edições de Libertadores:

2019 – Eliminado na segunda fase da Pré-Libertadores pelo Talleres (ARG) com 2 a 0 no placar agregado.
2020- Eliminado na fase de grupos em um grupo que tinha River Plate (ARG), LDU (EQU) e Binacional (PER).
2021- Eliminado nas quartas de final pelo Palmeiras com 4 a 1 no placar agregado.
2024 – Eliminado nas quartas de final pelo Botafogo com derrota por 5 a 4 nos pênaltis.

