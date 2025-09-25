Ronaldo Fenômeno defende Neymar como “insubstituível” na Seleção: “Exagero dessa minoria”

O ex-jogador também comentou sobre os desafios do camisa 10 do Santos para conseguir se recuperar por completo da lesão no ligamento / Crédito: Jogada 10

Ronaldo Fenômeno aproveitou a parceria com Neymar durante o ‘Mercado Livre Experience 2025’, em São Paulo, para sair em defesa do amigo. Em palestra, o ex-atacante destacou a importância do camisa 10 do Santos para Seleção Brasileira e fez um apelo para Carlo Ancelotti considerá-lo na preparação para Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. O astro não fez rodeios para afirmar que o camisa 10 é “insubstituível na Seleção”. Segundo ele, o santista tem características únicas que não só podem elevar a qualidade da equipe, como já fazem falta à Canarinho atualmente. Fenômeno ainda demonstrou confiança na recuperação completa do atacante do Peixe.

“Ele é um jogador determinante para a Seleção. Não temos outro jogador como o Neymar. E a gente espera que ele esteja 100% para Copa, porque, se ele estiver, com certeza nós vamos ter resultados melhores do que se ele não estiver. Acredito nisso”, iniciou. Fenômeno chegou até mesmo a fazer um paralelo da situação do camisa 10 com a que viveu às vésperas da Copa do Mundo de 2002. Além disso, Ronaldo tratou o questionamentos quanto ao físico atleta como “críticas de uma minoria”. “Exagero por parte dessa minoria que acredita que é um descaso dele (na recuperação física). Quem viveu no futebol entende perfeitamente quão difícil é voltar de uma lesão. Está no tempo certo. Outro dia, eu estava jogando tênis com a Luisa Stefani, campeã no São Paulo Open de duplas, e ela na mesma época do Neymar teve uma lesão no ligamento cruzado. Até hoje ela sente dor”, disse. Críticas a detratores Na visão de Ronaldo, notícias sobre a vida particular do atleta, especialmente em períodos de recuperação, inflamam debates sem sentido. Fenômeno negou ter abdicado da vida pessoal para dedicar-se ao futebol e nunca deixou de entregar tudo o que tinha em campo. Para ele, questionamentos exacerbados refletem o novo consumo digital.

“Posso dizer que dediquei muito a minha vida ao futebol, mas sem abrir mão também dos meus momentos de lazer. Sou uma espécie de sobrevivente. Cresci vendo Renato Gaúcho, Romário, Túlio, Edmundo, os caras brigando para ver quem era o que mais pegava mulher. Eu cresci vendo essa ousadia”, disse Ronaldo. Neymar, então, complementou: “Hoje em dia a galera é muito quietinha. Todo mundo é certinho, politicamente correto. Nós nunca fomos isso. O futebol te demanda muito na sua vida, você se dedica muito, muito tempo que você tem que ficar ali. Esses momentos nossos, para relaxar a cabeça e viver um pouco, são importantes”. O momento de Neymar Aos 33 anos, o astro não veste a camisa da Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho durante um jogo contra o Uruguai. O atleta até retornou brevemente a campo pelo Al-Hilal nesse ínterim, mas acabou rescindindo o contrato após novo problema físico e atritos com Jorge Jesus.