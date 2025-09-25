Romário passa perrengue com carro de R$ 1,5 milhão e “fica a pé” no Rio; vídeo

Matou no peito e resolveu

O problema foi resolvido de forma prática, mas não sem ajuda. Um motoboy que passava pelo local percebeu a situação com o astro e lhe ofereceu auxílio. Com um galão improvisado, ele buscava combustível e contribuiu para que o carro pudesse voltar a funcionar.

Repercussão nas redes de Romário

A publicação do ex-jogador viralizou rapidamente e reuniu milhares de interações entre comentários bem-humorados e até mesmo de alerta. Isso porque alguns especialistas aproveitaram o episódio para alertar para os riscos de se dirigir com o tanque no limite.

Além de danos mecânicos, como a queima da bomba de combustível, o Código de Trânsito Brasileiro considera a prática passível de multa e pontos na carteira — especialmente se o veículo obstruir o tráfego. Recomenda-se, portanto, que o tanque esteja sempre com no mínimo um quarto de sua capacidade.

A quantidade mínima indicada por especialistas evita o acúmulo de resíduos que podem ser sugados para o motor, comprometendo o sistema de injeção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.