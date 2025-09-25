Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Romário passa perrengue com carro de R$ 1,5 milhão e “fica a pé” no Rio; vídeo

O ex-jogador levou o episódio na brincadeira, com bom humor e, inclusive, compartilhou registros do momento em suas redes sociais
Romário protagonizou uma cena para lá de inusitada em meio a um ‘perrengue chique’ no Rio de Janeiro. Isso porque o senador ficou com carro esportivo de luxo, avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão, enguiçado em uma rua da cidade após deixá-lo sem uma gota de combustível. O episódio se espalhou rapidamente e foi parar, inclusive, nas redes sociais do ex-jogador.

O incidente ocorreu na última quarta-feira (24) durante um período de movimento na cidade. Nas imagens divulgadas, o senador aparece ao lado de um motoboy, que parou para ajudá-lo, enquanto reabastecia o veículo importado de forma improvisada. Ambos são vistos com galões de combustível em mãos durante o registro.

O ‘Baixinho‘ reagiu com bom humos às brincadeiras e chegou, inclusive, a publicar o vídeo do momento em seu perfil nas redes sociais. “Galera não perdoa (risos). Saco vazio não para em pé e carro sem combustível não anda. Na minha vez é fod**”, brincou o ex-jogador.

Matou no peito e resolveu

O problema foi resolvido de forma prática, mas não sem ajuda. Um motoboy que passava pelo local percebeu a situação com o astro e lhe ofereceu auxílio. Com um galão improvisado, ele buscava combustível e contribuiu para que o carro pudesse voltar a funcionar.

Repercussão nas redes de Romário

A publicação do ex-jogador viralizou rapidamente e reuniu milhares de interações entre comentários bem-humorados e até mesmo de alerta. Isso porque alguns especialistas aproveitaram o episódio para alertar para os riscos de se dirigir com o tanque no limite.

Além de danos mecânicos, como a queima da bomba de combustível, o Código de Trânsito Brasileiro considera a prática passível de multa e pontos na carteira — especialmente se o veículo obstruir o tráfego. Recomenda-se, portanto, que o tanque esteja sempre com no mínimo um quarto de sua capacidade.

A quantidade mínima indicada por especialistas evita o acúmulo de resíduos que podem ser sugados para o motor, comprometendo o sistema de injeção.

